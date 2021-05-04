Вице-спикер ЗакСа Сергей Соловьев встретился с жителями Петербурга

Красивое, а летом и очень зеленое место, по мнению горожан, требует дополнительного благоустройства. Голосов за его положительные изменения подано уже немало. Здесь расположено множество социальных, образовательных объектов, учреждений здравоохранения.







Безусловный интерес вызывает памятник Константину Эдуардовичу Циолковскому, к которому часто приезжают гости города, летчики, учащиеся, чтобы возложить цветы. Возникла потребность в создании благоустроенных зон отдыха. Есть планы установить новое оборудование, малые архитектурные формы, а также устройства освещения.

– Руководством страны принято решение, что такие общественные пространства должны в обязательном порядке создаваться вместе с жителями, – рассказал Сергей Соловьев. – И мы сегодня объясняли горожанам, как будет проходить голосование, как можно принять участие в нём. Ведь проект, который получит больше всего голосов, будет профинансирован из федерального и регионального бюджетов.







Это совершенно новая форма. В Санкт-Петербурге уже появились новые общественные пространства. Их пока еще немного, на весь город около двадцати, но это те места, которые чаще всего посещают жители и гости города, и они им очень нравятся. Всеми любимый бульвар на улице Циолковского из их числа.