Как подобрать женские кроссовки для бега

Было бы опрометчиво считать, что для бега может подойти любая спортивная обувь.

Стремление к стройной красивой фигуре присуще многим женщинам. Для этих целей часто выбирают бег, поскольку такой вид тренировок наиболее доступен не требует специального оборудования. Однако было бы опрометчиво считать, что для бега может подойти любая спортивная обувь.

Дело в том, что бег отличается высокой разгрузкой на коленные и голеностопные суставы, а значит, чтобы сохранить здоровье своим ногам, а также повысить результативность тренировок, важно выбрать подходящие беговые женские кроссовки. Стоит отметить, что беговые кроссовки отличаются гибким носком, позволяющим естественным образом сгибать стопу при беге. Помимо этого, беговая обувь должна хорошо фиксировать ногу.

Одним из наиболее важных критериев беговых кроссовок можно назвать амортизирующую подошву, которая смягчает удары о поверхность, будь то асфальт или грунт. При этом бег по пересеченной местности, асфальту или на стадионе также требует разной беговой обуви. Например, для бега по асфальту кроссовки должны обладать более толстой и пружинящей подошвой, а для грунта важна надежная фиксация стопы.