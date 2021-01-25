Комбинат питания не признает нарушения

"Комбинат социального питания Красносельского района" собирается разбираться с Роспотрбнадзором в суде. Об этом заявил руководитель предприятия после встречи с главой ведомства Натальей Башкетовой.

Завление о том, что комбинат не будет признавать нарушения сообщил исполнительный дирекотор АО "КСП Красносельского района" Сергей Лазарев. Его слова цитирует Neva.Today.

По словам Лазарева, Башкетова сама вызвала его на разговор и попросила решить вопрос "без скандала". Он считает, что глава петербургского РПН таким образом призанала, что некоторые действия ведомтсва были чрезмерными. При этом, он подчеркнул, что предприятие питания не будет признавать "несуществующие нарушения" и будет отсаивать свое право до конца.

Ранее сотрдуники "КСП Красносельского района" попросили помощи у журналистов, заявив, что предприятие испытвает серьезное давление, которое можно сравнить с рейдерским захватом.