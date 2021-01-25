Как правильно уберечь ценный груз в путешествии

Довольно часто специалистам, работающим с дорогостоящей техникой, необходимо перевозить и хранить много ценного инвентаря и оборудования. В таких случаях требуется надежная защита от ударных нагрузок фотоаппаратов, высокоточных устройств и других хрупких конструкций.

Раньше для хранения и переноски инструмента широко использовались чемоданы и ящики. Однако они могут быть неспособны выдерживать большую ударную нагрузку и обеспечить герметичность, что может повлечь повреждение ценного груза в путешествии. В свою очередь современные технологии позволяют создавать различные устройства для перевозки и хранения особо ценного оборудования.

Магазин protect.studio представляет собой официального дистрибьютора ударопрочных кейсов производства компаний Pelican и Peli. Ударопрочные кейсы и рюкзаки обеспечивают надежную защиту практически любого оборудования от негативного воздействия внешней среды и могут уберечь любой ценный груз, нуждающийся в бережной транспортировке. Вы можете выбрать кейс подходящей вместимости и габаритов, что позволит надежно защитить любой ценный предмет в поездке.