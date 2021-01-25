Как восстановить обувь, пострадавшую от реагентов

Ежегодно в снежный период на улицы городов высыпают десятки тысяч тонн реагентов. В состав реагентов входит, в том числе, поваренная соль, которая прекрасно растапливает лед, но в тоже время способна привести обувь в негодный вид. Соль проникает глубоко в кожу, из которой сделана обувь. Характерным признаком воздействия реагентов являются белые разводы.

Есть множество способов, которые помогут удалить с обуви солевые разводы на какое-то время, но такой результат не будет долговечным. Выбор обувной косметики сейчас велик, и такие процедуры необходимо будет проводить регулятор перед каждым выходом на улицу. Разумеется, такие меры способны продлить жизнь кожаной обуви в зимнее время, однако их будет недостаточно, если речь идет о необходимости реставрации обуви, пострадавшей от самых разных видов внешнего воздействия.

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