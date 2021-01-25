Acer и ASUS поднимут цены на ноутбуки из-за дефицита комплектующих

Два крупнейших производителя компьютерной техники Acer и ASUS могут поднять цены на свои устройства в связи с высоким спросом, а также возникшим дефицитом комплектующих. Подорожание может достичь от пяти до десяти процентов.

По данным китайского издания Taiwan Economic Daily, наблюдается резкий рост покупательского спроса на фоне пандемии коронавируса. Ожидается, что подорожание продукции ASUS станет первым значительным повышением цен за последние десять лет.

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