  • 1 Апрель 2021
USD 01.04.2021 75.6373 -0.0650
USD ММВБ 11:20 75.7709  
EUR 01.04.2021 88.7452 -0.1369
EUR ММВБ 11:20 88.9880  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Жить за городом в петербургском комфорте - реально!

Автор:

Темы дня

Статистика показывает, что продажи загородного жилья растут. Пригород набирает популярность из-за того, что люди стали все больше уделять внимание здоровому образу жизни, выбирая экологически чистые районы со свежим воздухом в окружении деревьев, вдали от шума оживленных трасс и многоэтажек «муравейников». Альтернатива городской квартире - трехэтажный таунхаус, который можно купить по цене, сравнимой со стоимостью обычной "трешки".

Когда хочется дышать свежим воздухом

Специалисты говорят, что чаще всего выбор нового жилья — это всегда решение из разряда компромиссов. Идеальной недвижимости, наверное, просто не существует. Именно поэтому перед покупкой стоит выбрать для себя те параметры будущего дома, которые важны именно вам.

Пригород выбирают в первую очередь те, кто хочет совместить городской комфорт и загородный отдых, при этом не тратить драгоценное время на ожидание лифта или поиск парковки, дышать свежим воздухом, а главное - избавиться от городской суеты и постоянного шума.

21 век "подарил" нам множество многоэтажных домов за пределами города - одинаковые коробки, в которых неуютно, а дворы заставлены машинами. Вроде бы это тоже пригород, но в чем тут отличие от обыкновенного петербургского "спальника"?

Есть и другие варианты - например, особняки. Это хорошее жилье. Там комфортно и тихо. Но их главным недостатком является цена - далеко не каждый может позволить себе покупку такого дома.

Наиболее оптимальным вариантом с точки зрения цены и качества являются таунхаусы. Это тоже отдельные дома, но благодаря комплексной застройке, стоят они гораздо дешевле.

Наверное, самой интересной локацией среди других пригородов можно назвать Новосаратовку, которая находится совсем рядом с Петербургом. Здесь располагается поселок таунхаусов "Невская усадьба", который строит ООО "Меткем".

Сейчас на территории возводят 548 квартир и через три года их количество удвоится. Для жителей поселка создаются все нужные инфраструктурные условия - совсем скоро там будет построен детский сад и школа. Особняком в этих планах стоит появление торгового центра. Что там говорить - для комфортной жизни всегда необходимо место, где можно совершить нужные покупки. Торговый комплекс здесь планируют открыть до конца 2022 года.

Как рассказала руководитель отдела продаж поселка таунхаусов "Невская усадьба" Ирина Матвиенко, площадь квартир варьируется от 112 до 270 квадратных метров. Особый комфорт добавляет наличие отдельного входа, 5 жилых комнат, просторной кухни-гостиной. Конечно, есть парковочное место для автомобиля. А территория охраняется. На ней располагаются площадки для занятия спортом и детских игр.

Стоимость жилья в нашем поселке, - рассказывает Ирина, - можно сравнить с ценой за стандартную "двушку" или "трешку" в многоэтажном доме.

Планировки в таунхаусах удовлетворят даже самых требовательных покупателей. На 3 этажах таунхауса есть возможность сделать все, как вам нравится. Первый этаж - это место, где принимают гостей или собираются семьей за ужином, второй этаж - для личной спальни, детской комнаты, на мансардном этаже могут расположиться комнаты для отдыха, библиотека, художественная мастерская, бильярдная, личный кабинет, найдется место и для хозяйственных нужд (гардеробной, прачечной, подсобных помещений).

К таунхаусам подведены все необходимые коммуникации - электричество, вода, газ, канализация. А еще - они не зависят от подачи горячей воды - в каждой квартире установлен газовый котел, а инженерные решения позволят серьезно экономить на коммунальных услугах.

Удобство и комфорт

Наверное, самое главное в загородном жилье — это близость к городу и возможность быстро приехать в любую его точку. Новосаратовка находится всего в трех километрах от КАД, а путь на машине до ближайшей станции "Пролетарская" займет не более восьми минут.

Если есть желание доехать до станции "Улица Дыбенко", это займет не более 15 минут, а для тех, кто не очень любит передвигаться на машине - буквально в 700 метрах есть остановка общественного транспорта. Путь до "Ломоносовской" займет 20-30 минут в зависимости от времени дня и загруженности дорог.

А что вокруг?

Правительство Ленинградской области намеревается комплексно подойти к вопросу обеспечения Новосаратовки всей необходимой инфраструктурой. В ближайшем будущем там появится станция скорой помощи, детские сады, школы и пожарная часть. Дорога, которая ведет к поселку, будет расширена до четырех полос, планируется продление «оранжевой» ветки метро.

Приятный бонус - оформление фасадов в "петербургском стиле", который перекликается с шедеврами архитектуры Северной столицы.

Уже в апреле начинается бронирование квартир. Это произойдет одновременно с началом работ по отделке таунхаусов, - рассказывает Ирина Матвиенко. Старт продаж будет осенью, когда работы на объекте будут полностью завершены. Компания намеренно отказалась от долевого строительства, все сделки будут проходить по договорам купли-продажи. Никаких неприятных сюрпризов в виде задержки сдачи. Купил и можно заезжать.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу

    Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    25.03.21
    Самостоятельный ремонт стиральной машины, как альтернатива недешевым и не всегда качественным услугам мастеров по объявлениям
    22.03.21
    Идет прием заявок на участие в региональном этапе всероссийского Конкурса «Экспортёр года»
    22.03.21
    Сайт знакомств Мамба и сервис помощи бездомным котам приглашают на акцию
    17.03.21
    Как достигать целей? Рассказывает доктор психологических наук Карина Вейнгард
    09.03.21
    Почему стоит использовать светодиодные экраны в качестве наружной рекламы?
    05.03.21
    Умные часы: из модной новинки в инструмент повседневной жизни
    01.03.21
    Выбираем стоматологию
    24.02.21
    Как вызвать врача или медсестру на дом, какие услуги оказываются в домашних условиях

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram