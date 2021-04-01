Жить за городом в петербургском комфорте - реально!

Когда хочется дышать свежим воздухом

Специалисты говорят, что чаще всего выбор нового жилья — это всегда решение из разряда компромиссов. Идеальной недвижимости, наверное, просто не существует. Именно поэтому перед покупкой стоит выбрать для себя те параметры будущего дома, которые важны именно вам.

Пригород выбирают в первую очередь те, кто хочет совместить городской комфорт и загородный отдых, при этом не тратить драгоценное время на ожидание лифта или поиск парковки, дышать свежим воздухом, а главное - избавиться от городской суеты и постоянного шума.

21 век "подарил" нам множество многоэтажных домов за пределами города - одинаковые коробки, в которых неуютно, а дворы заставлены машинами. Вроде бы это тоже пригород, но в чем тут отличие от обыкновенного петербургского "спальника"?

Есть и другие варианты - например, особняки. Это хорошее жилье. Там комфортно и тихо. Но их главным недостатком является цена - далеко не каждый может позволить себе покупку такого дома.

Наиболее оптимальным вариантом с точки зрения цены и качества являются таунхаусы. Это тоже отдельные дома, но благодаря комплексной застройке, стоят они гораздо дешевле.





Наверное, самой интересной локацией среди других пригородов можно назвать Новосаратовку, которая находится совсем рядом с Петербургом. Здесь располагается поселок таунхаусов "Невская усадьба", который строит ООО "Меткем".

Сейчас на территории возводят 548 квартир и через три года их количество удвоится. Для жителей поселка создаются все нужные инфраструктурные условия - совсем скоро там будет построен детский сад и школа. Особняком в этих планах стоит появление торгового центра. Что там говорить - для комфортной жизни всегда необходимо место, где можно совершить нужные покупки. Торговый комплекс здесь планируют открыть до конца 2022 года.

Как рассказала руководитель отдела продаж поселка таунхаусов "Невская усадьба" Ирина Матвиенко, площадь квартир варьируется от 112 до 270 квадратных метров. Особый комфорт добавляет наличие отдельного входа, 5 жилых комнат, просторной кухни-гостиной. Конечно, есть парковочное место для автомобиля. А территория охраняется. На ней располагаются площадки для занятия спортом и детских игр.

Стоимость жилья в нашем поселке, - рассказывает Ирина, - можно сравнить с ценой за стандартную "двушку" или "трешку" в многоэтажном доме.

Планировки в таунхаусах удовлетворят даже самых требовательных покупателей. На 3 этажах таунхауса есть возможность сделать все, как вам нравится. Первый этаж - это место, где принимают гостей или собираются семьей за ужином, второй этаж - для личной спальни, детской комнаты, на мансардном этаже могут расположиться комнаты для отдыха, библиотека, художественная мастерская, бильярдная, личный кабинет, найдется место и для хозяйственных нужд (гардеробной, прачечной, подсобных помещений).

К таунхаусам подведены все необходимые коммуникации - электричество, вода, газ, канализация. А еще - они не зависят от подачи горячей воды - в каждой квартире установлен газовый котел, а инженерные решения позволят серьезно экономить на коммунальных услугах.

Удобство и комфорт

Наверное, самое главное в загородном жилье — это близость к городу и возможность быстро приехать в любую его точку. Новосаратовка находится всего в трех километрах от КАД, а путь на машине до ближайшей станции "Пролетарская" займет не более восьми минут.

Если есть желание доехать до станции "Улица Дыбенко", это займет не более 15 минут, а для тех, кто не очень любит передвигаться на машине - буквально в 700 метрах есть остановка общественного транспорта. Путь до "Ломоносовской" займет 20-30 минут в зависимости от времени дня и загруженности дорог.





А что вокруг?

Правительство Ленинградской области намеревается комплексно подойти к вопросу обеспечения Новосаратовки всей необходимой инфраструктурой. В ближайшем будущем там появится станция скорой помощи, детские сады, школы и пожарная часть. Дорога, которая ведет к поселку, будет расширена до четырех полос, планируется продление «оранжевой» ветки метро.

Приятный бонус - оформление фасадов в "петербургском стиле", который перекликается с шедеврами архитектуры Северной столицы.

Уже в апреле начинается бронирование квартир. Это произойдет одновременно с началом работ по отделке таунхаусов, - рассказывает Ирина Матвиенко. Старт продаж будет осенью, когда работы на объекте будут полностью завершены. Компания намеренно отказалась от долевого строительства, все сделки будут проходить по договорам купли-продажи. Никаких неприятных сюрпризов в виде задержки сдачи. Купил и можно заезжать.