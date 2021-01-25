Как владельцу недвижимости защитить себя от мошеннических действий

Покупка недвижимости – это важный и ответственный процесс. Чтобы сделка прошла надлежащим образом, а будущий владелец не попался на уловки мошенников, существует процедура проверки жилой площади на юридическую чистоту.

Прежде всего, следует подать в орган регистрации прав заявление о невозможности проведения регистрационных действий без вашего личного участия. Такая отметка вносится в ЕГРН. Наличие этой записи будет основанием для возврата без рассмотрения заявления, предоставленного другим лицом. Стоит отметить, что выписка ЕГРН обезопасит покупателя от приобретения недвижимости, несвободной от третьих лиц.

Если не позаботиться о выписке заранее, то в дальнейшем это может привести к признанию сделки купли-продажи недействительной. Помимо этого, покупателю недвижимости следует получить выписку об объекте из ЕГРН, чтобы убедиться, кто собственник недвижимости и есть ли обременения, такие как, залог, арест, запрет или другие. Важно также проверить историю объекта недвижимости и документов.