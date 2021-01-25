Расход воды в Москве становится более экономичным

В Москве наблюдается снижение расхода воды, чему способствуют просвещение жителей, а также модернизация старых сантехнических систем и промышленных производств. В связи с этим вода в столице становится более безопасной и качественной.

Жители Москвы стали более бережно относиться к воде, экономя воду благорадя счетчикам, а также использованию современной бытовой техники. Стоит отметить, что за 2020 год в столице провели более двух с половиной миллионов анализов воды. Исследование проводилось по более чем ста тридцати показателям.

Известно, что водосбор для Москвы проводится в Московской, Тверской и Смоленской областях. Вода проходит очистку на четырех станциях водоподготовки.

Не последнюю роль для улучшения качества воды сыграло массовое использование дренажных систем, которые используются для водотведения. В задачи, которые решает дренаж, входят не только снижение уровня грунтовых вод, но также отвод дождевых и талых вод от территорий. Вода не застаивается, следовательно последующая ее очистка становится легче.