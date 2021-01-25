В Петербурге началась подготовка к празднованию Дня строителя, для чего городской комитет по строительству сформировал организационный комитет.

Стоит отметить, что в этом году строители отмечают шестьдесят пятую годовщину с момента учреждения профессионального праздника. Уточняется, что первое заседание оргкомитета состоится в начале апреля.

Оргкомитету предстоит, в частности, утвердить перечень мероприятий, а также приступить к подготовке главного события празднования – праздничному концерту.



Кстати, в Петербурге умеют и любят отмечать праздники. Последним "писком моды" являются пиротехнические забавы во время свадеб и юбилеев. Стоит отметить, что безопасную пиротехнику для разных торжеств можно приобрести в интернет-магазине «Магазин пиротехники», пройдя по ссылке https://www.magazin-pirotehniki.ru/. Салюты, петарды и другая пиротехника доставляется по России.