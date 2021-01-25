В Минсельхозе предлагают поддержать производство экопродуктов

Производители сельхозпродукции получат право маркировать свои товары знаком, свидетельствующим об экологичности продуктов, если компании получат соответствующий сертификат соответствия. С соответствующим предложением выступили в Минсельхозе.

Продукты, в производстве которых будут использоваться удобрения и пищевые добавки, отвечающие требованиям безопасности и упаковываемые в биоразлагаемую или повторно перерабатываемую тару, будут называться улучшенными. При этом потребители получат доступ к реестру производителей, предлагающих экопродукты.

Стоит отметить, что качественные товары, отвечающие экологическим стандартам, можно купить на маркетплейсе Halalbox, пройдя по ссылке https://halalbox.com/food/. Здесь можно заказать халяльные и органические продукты, а также товары всех категорий для здорового образа жизни. Например, в ассортименте маркетплейса есть такие экопродукты, как Индийский чай Ассам» с чагой и календулой, ройбуш с ромашкой и чагой, или Алтайский травяной чай.