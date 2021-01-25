Автосалоны рассказали о кардинальном изменении продаж после COVID-19

На фоне пандемии коронавируса в 2020 году изменилась практика продаж автомобилей, наблюдаются также изменения а поведении покупателей. В частности, портрет клиента дилерского салона до пандемии выглядел следующим образом: это были семейные люди старше тридцати шести лет, звонки в дилерские центры чаще совершали мужчины.

Кроме того, выбор авто проходил в среднем три месяца, рассматривались в среднем четыре модели разных бендов, покупка предпочтительно совершалась оффлайн, большинство сделок заключалось в дилерских центрах. В Петербурге, например, работает официальный дилер Genesis, который предлагает услуги по выбору автомобилей как онлайн так и оффлайн. Изучить предложения компании можно по ссылке https://genesis.rolfoct.ru/.

В 2020 году на фоне ограничений наблюдался спрос на автомобили с пробегом, что было вызвано дефицитом новых автомобилей и снижением доходов. Также оказались востребованы онлайн-продажи. Снизилась и потребительская активность, наблюдается нехватка моделей в востребованных комплектациях.