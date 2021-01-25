Работники офисов не спешат возвращаться с удаленной работы

Об этом сообщается в «Российской газете» на данные столичного департамента труда и соцзащиты населения.

В Москве работникам разрешили вернуться в офисы, однако многие не спешат этого дела. Об этом сообщается в «Российской газете» со ссылкой на данные столичного департамента труда и соцзащиты населения.

По информации издания, в Москве за первые два месяца 2021 года желающих работать из дома стало почти в пять раз больше, чем в первые месяцы 2020 года. Уточняется, что вакансий на удаленную работу для экономистов, бухгалтеров и операторов колл-центра становится всё больше.

В январе – феврале этого года число таких вакансий выросло в два с половиной раза. Стоит отметить, что персональный бухгалтер с финансовой ответственностью Чат-бухгалтер Фингуру предлагает различные финансовые услуги, среди которых также ведение бухучета онлайн.