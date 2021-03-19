Роспотребнадзор защищает права обманутых потребителей юридических услуг

По информации издания, потребитель обратился в компанию «Гарант» для получения бесплатной консультации о возможности компенсации за стоматологические услуги по нескольким категориям, к которым он относится. Это, как уточняется, такие категории, как «почетный донор СССР», «реабилитированное лицо» и «ветеран труда».

Однако специалист указанной фирмы предложил заключить договор на оказание юридических услуг, предметом которого являлось составление проектов жалоб, заявлений в различные органы власти и консультация. Таким образом сотрудник юридической фирмы ввел потребителя в заблуждение, в том числе относительно нарушений прав потребителя и перспектив их восстановления. По данному инциденту возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 14.7 КоАП РФ.

Стоит отметить, что введение в заблуждение относительно нарушений прав потребителя, а также навязывание дополнительных платных юридических услуг, которые в действительности не требуются или по факту бесполезны становятся основанием для применения Роспотребнадзором соответствующих мер административного реагирования в отношении недобросовестно работающих юридических фирм. В свою очередь компетентную помощь в решении любых правовых вопросов предлагают специалисты юридической компании «Правда Плюс». Изучить предложения компании можно по ссылке https://pravoved-plus.msk.ru.