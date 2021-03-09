Депутат Резник опроверг задержание в нарколаборатории

Депутат Максим Резник заявил, что его не задерживали. Он находится на своем рабочем месте - в Законодательном Собрании Петербурга. Обыск действительно проходил в квартире одного из его родственников, но самого парламентария не задерживали.



О том, что депутата Законодательного Собрания Петеребурга Максима Резника якобы задержали в квартире, которая является по предварительным данным нарколабораторией, сообщил ФАН.

Агентство отметило, что задержание якобы прошло в доме 144 по Набережной канала Грибоедова. По данным агентства, владельцем квартиры по указанному адресу будто бы является депутат петербургского парламента Максим Резник.