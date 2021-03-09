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Депутат Резник опроверг задержание в нарколаборатории

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© Фото: Сайт Максима Резника

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Депутат ЗакСа Максим Резник сообщил, что обыск проходил в квартире его родственника. Сам он находится в Мариинском дворце. Ранее СМИ сообщили, что народного избранника якобы задержали правоохранители во время осмотра одной из квартир на набережной канала Грибоедова.

Депутат Максим Резник заявил, что его не задерживали. Он находится на своем рабочем месте - в Законодательном Собрании Петербурга. Обыск действительно проходил в квартире одного из его родственников, но самого парламентария не задерживали. 

О том, что депутата Законодательного Собрания Петеребурга Максима Резника якобы задержали в квартире, которая является по предварительным данным нарколабораторией, сообщил ФАН.

Агентство отметило, что задержание якобы прошло в доме 144 по Набережной канала Грибоедова. По данным агентства, владельцем квартиры по указанному адресу будто бы является депутат петербургского парламента Максим Резник.

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