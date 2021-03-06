Евгений Пригожин снова вылетел за границу?

У самолета, который сейчас возможно двигается в сторону украинской границы опознавательный знак "DCOMO". Его можно было наблюдать на онлайн-сервисах трекинга воздушных судов.





Литовская разведка 4 марта подтверждала, что, что Евгений Пригожин прилетал к ним в прошлом году, однако заявили, что это был не известный петербургский бизнесмен, а какой-то другой Пригожин.

В связи с большим интересом к личности Пригожина со стороны иностранных спецслужб и российской оппозиции, не удивительно, что в медиа пространстве стали отслеживать вылеты бизнес-джетов из аэропорта Пулково.

Ранее на этой неделе, Рамзан Кадыров опубликовал у себя в Instagram фотографию с Евгением Пригожиным в Грозном.