Прокуратура и ФАС могут начать проверку ГБУ "Город+"

Комитет имущественных отношений на четко поставленные вопросы ответил расплывчатой отпиской, которая почему-то касалась здания на улице Кирочной, в котором находится редакция "Город+". Цитировать ее не имеет смысла - приведем полностью скриншот официального письма от пресс-секретаря КИО Ирины Ефимовой.











Вопросы, которые направила наша редакция в КИО звучали следующим образом:

1. Какие меры были предприняты Комитетом по факту нарушений в ГБУ "Город+“ после обнародования результатов проверки Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга?

2. Передавал ли Комитет данные проверки ГБУ «Город+» за 2017-2018 и период 2019 годов в Прокуратуру и Следственный комитет?

3. Поступали ли какие-либо распоряжения в устной или письменной форме от заместителя руководителя Администрации Губернатора Санкт-Петербурга Карпушиной И. С. или вице губернатора Санкт-Петербурга Потехиной И. П. на осуществление действий или бездействия в отношении бывшего генерального директора ГБУ «Город+» Камнева Н. А. по результатам проверки?

Как следует из ответа Ирины Ефимовой, наши вопросы либо не поняли, либо не очень стремились понять.

Но странности на этом не завершились. По телефону пресс-службы Следственного комитета Петербурга вежливый мужчина сообщил, что они направили в адрес редакции письмо с необходимым ответом, в котором содержался "перечень того, чем на самом деле занимается СК". Отправлять скан письма по электронной почте в Следкоме отказались, ссылаясь на занятость. Однако по прошествии достаточно большого промежутка времени редакция так ничего не получила и на физический адрес.

Но самыми удивительными стали для нас переговоры с пресс-службы городской Прокуратуры. Сначала письмо до ведомства просто "не дошло". Наш корреспондент - Максим Печковский несколько раз разговаривал по телефону с пресс-секретарем ведомства - Екатериной Дмитриевой.

Через некоторое время она все-таки подтвердила получение письма. Но по прошествии семи дней (именно столько по закону отводится на ответ официальных органов), никаких ответов на редакционный адрес не поступило. Многочисленные звонки корреспондента Екатерине никаких результатов не принесли. Дмитриева несколько раз обещала "разобраться с ситуацией", но в итоге редакция не получила ни электронных, ни бумажных писем.

А теперь, давайте вернемся снова к результатам работы КСП за 2019 год. На 39-й странице документа прописан порядок прохождения результатов проверки. Сначала из КСП бумага отправилась в Прокуратуру, откуда материалы направили в ФАС. Затем они вернулись снова в прокуратуру, где не нашли оснований для прокурорского реагирования.

Но исходя из ответа ФАС что они никаких материалов не получали и проверок не проводил. Значит, логичным будет задать вопрос: на основании чего был сделан вывод об отказе в прокурорском реагировании? И не эта ли загвоздка послужила причиной странного поведения пресс-службы Прокуратуры, которая так и не ответила на наш запрос?

В итоге история с нецелевой тратой средств в ГБУ "Город+", похороненная в кипах документов, может иметь совершенно другое течение, чем то, что изложено в результатах работы КСП за 2019 год. И если ФАС ничего не получала, то почему выводы о ее работе изложены в документе КСП и почему так красноречиво молчит по этому поводу прокуратура?

Редакция "Санкт-Петербург.ру" направила запрос в Генеральную Прокуратуру России с просьбой дать оценку действиям Прокуратуры Петербурга с ответом на запрос нашей редакции. Кроме того, мы написали дополнительное письмо в КИО, с просьбой ответить на конкретные, ранее заданные нами вопросы. О результатах этой работы мы обязательно напишем на страницах портала "Санкт-Петербург.ру". Вполне вероятно, что после наших запросов и Прокуратура и ФАС могут более детально заинтерсоваться отчетом КСП за 2019 год.

Проверка Контрольно-счетной палаты Петербурга государственного бюджетного учреждения"Город+" проводилась в 2019 году. Ведомство нашло множество нарушений, в том числе нецелевую трату средств за 2017-й, 2018-й и часть 2019-го годов на общую сумму в 90 млн рублей. Большая часть средств была потрачена в тот момент, когда генеральным директором "Город+" был известный в Петербурге блогер Николай Камнев.