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Куда деть строительный мусор после ремонта и как обойтись без штрафов

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02 Марта 2021, 18:14

Ремонт, строительство или снос, как правило, создаёт ряд определенных проблем. Например, вопрос мусора не так легко решить, поскольку его запрещено просто выносить на помойку, для это существуют специально отведённые места.

Известно, что строительные отходы делятся на три вида.

Крупногабаритный мусор, который появляется непосредственно перед стройкой. Затем идут упаковки и стройматериалы, которые накапливаются в процессе строительства. Для того, чтобы от него избавиться, можно заключить соглашение напрямую, например, с мусороперерабатывающим предприятием. Также можно пойти другим путем и заключить договор с компанией, которая занимается вывозом мусора в Санкт-Петербурге.

Для вывоза крупногабаритного мусора можно сначала обратиться в управляющую компанию. В таком случае, можно будет собрать весь мусор, а сотрудники специальных служб его вывезут.

Существует даже такой вариант, как продажа каких-то материалов, которые остались.

В любом случае, перед тем как делать у себя дома или на даче масштабный ремонт, нужно сразу задуматься, как вы будете утилизировать строительные отходы. Заранее. Обычно этот вопрос не сразу приходит в голову во время ремонта. Думается, что достаточно просто выбросить остатки плитки, куски старой штукатурки или паркета просто на помойку у дома. Однако так делать категорически запрещено. Жители многоквартирных домов могут запросто нарваться на штраф, если будут выбрасывать такой мусор вместе с бытовыми отходами. За соблюдением этого правила обычно следит управляющая компания. Обычно штрафы налагают как раз на них, поэтому чаще всего закрывать глаза на вашу инициативу они не будут.

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