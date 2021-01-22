Куда деть строительный мусор после ремонта и как обойтись без штрафов

Известно, что строительные отходы делятся на три вида.

Крупногабаритный мусор, который появляется непосредственно перед стройкой. Затем идут упаковки и стройматериалы, которые накапливаются в процессе строительства. Для того, чтобы от него избавиться, можно заключить соглашение напрямую, например, с мусороперерабатывающим предприятием. Также можно пойти другим путем и заключить договор с компанией, которая занимается вывозом мусора в Санкт-Петербурге.

Для вывоза крупногабаритного мусора можно сначала обратиться в управляющую компанию. В таком случае, можно будет собрать весь мусор, а сотрудники специальных служб его вывезут.

Существует даже такой вариант, как продажа каких-то материалов, которые остались.



В любом случае, перед тем как делать у себя дома или на даче масштабный ремонт, нужно сразу задуматься, как вы будете утилизировать строительные отходы. Заранее. Обычно этот вопрос не сразу приходит в голову во время ремонта. Думается, что достаточно просто выбросить остатки плитки, куски старой штукатурки или паркета просто на помойку у дома. Однако так делать категорически запрещено. Жители многоквартирных домов могут запросто нарваться на штраф, если будут выбрасывать такой мусор вместе с бытовыми отходами. За соблюдением этого правила обычно следит управляющая компания. Обычно штрафы налагают как раз на них, поэтому чаще всего закрывать глаза на вашу инициативу они не будут.