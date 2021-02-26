  • 26 Февраль 2021
USD 27.02.2021 74.4373 +0.9626
USD ММВБ 17:18 74.5270  
EUR 27.02.2021 90.3743 +0.8748
EUR ММВБ 17:18 90.3750  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Злой рок метро Петербурга

Автор:


© Фото: Метрострой

Темы дня

На днях Комитет по развитию транспортной инфраструктуры явил миру новую схему развития подземки. Ввод новых станций снова откладывается и когда они на самом деле начнут работу - остается только гадать. О том, что некоторые станции собирались ввести еще два года тому назад даже уже и не вспоминается. Эффективных подрядчиков, которые смогли бы заняться строительством метро не появилось. Тем временем, пухнущий новостройками город уже начинает задыхаться в автомобильных пробках.

Передвижение по дорогам в последние дни стало настоящим адом для автомобилистов Петербурга. Сначала обильный снегопад, затем таяние снега и потоп. Традиционно плохая погода вскрыла не только проблему не очень хорошей уборки снега - к этому бывалые жители нашего города немного привыкли. Но и то, что автомобилей стало на дорогах как-то слишком много. И едут они в основном с окраин в центр.

Однако жителям новостроек как-то надо выбираться на работу. Наземным транспортом вывезти всех почти невозможно. Из части "спальников" можно выбраться только на автобусе или маршрутке, а ведь они так же идут по пробкам. А на конечных метро давно уже наблюдается "эффект Выхино" - это когда на станции в поезд входит такое количество людей, что на следующей войти туда уже невозможно. А ввод новых станций все дальше и дальше. А перспективы все темнее.

На самом деле, новая схема развития метрополитена стала публичной версией документа о переносе сроков, который КРТИ подписал еще в конце 2020 года. Его сканы опубликовала "Фонтанка".

На строительство метро выделялись миллиарды, однако Комитет по развитию транспортной инфраструктуры не смог вовремя привлечь подрядчиков, которые бы эффективно распорядились этими средствами. В Смольном за вопросы развития метро отвечает вице-губернатор Максим Соколов. Но, вероятно, никаких действий по этому поводу не предпринимается.

Что имеем сейчас? По новой схеме развития метро "Балтийская" переносится на 2025 год, "Проспект Маршала Жукова" и "Александрино" аж на 2030 год. Вестибюли "Юго-Западной" переносятся на три года и по новому документу откроются в 2025 году, "Путиловскую" перенесли на 2023 год. И это еще не все. "Сосновая Поляна", "Петергофское шоссе", "Брестская", "Улица Доблести" идут на 2030 год, а "Броневая", "Заставская", "Каретная" и "Боровая" - на 2030-й. Создается такое впечатление, что авторы этой схемы из Комитета по территориальному развитию уже и сами не верят в то, что указанные станции когда-либо начнут работу.

Самый главный вопрос сейчас: "кто будет строить"? "Метрострой", находится под наблюдением. И он терпит бедствие из-за отсутствия оборотных средств. А без них нельзя нормально выплачивать заработные платы и покупать строительные материалы. Понятно, что транспортный вице-губернатор Максим Соколов в курсе этого. А деньги, которые переводятся "Метрострою" уходя в черную дыру - компания слишком много должна банкам, которые требуют свое. Банкиры на метро не катаются - они хотят получить деньги, которые давали в кредит.

В декабре в состав учредителей компании 13,36% вошел Константин Ярошенко, которого связывают со "Стройтрансгазом" Геннадия Тимченко. Однако и это не подвинуло решение проблемы ни на миллиметр. Затягивание сроков ввода новых станций дополнительно бьет по карману "Метростроя", потому что недостроенные объекты нельзя просто бросить. Их надо обслуживать, обеспечивать безопасность, поддерживать в готовности к продолжению работы, а все это деньги и немалые. Пояс метростроителей затягивается все туже и туже.

Петербург здорово отстает по темпам развития метро от Москвы, в которой ежегодно появляются все новые станции. А пока и Комитет по транспортному развитию и Соколов решают как дальше строить метро, вяло наблюдая за тем, как барахтается "Метрострой", петербуржцы стоят в 9-балльных пробках. В отличие от вице-губернаторов, которые передвигаются на задних сидениях служебных машин с водителями.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу

    Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    24.02.21
    Как вызвать врача или медсестру на дом, какие услуги оказываются в домашних условиях
    24.02.21
    80-летний юбилей производитель Jeep отметит выпуском электромобиля
    23.02.21
    Почему делегировать уборку квартир под аренду выгодно?
    19.02.21
    Старт продаж – ЖК «Стрижи в Невском 2» от Setl Group
    15.02.21
    «Центр трудовых ресурсов» и холдинг «Бронка Групп» подписали важное соглашение о сотрудничестве
    05.02.21
    Оригинальная косметика NYX Professional с доставкой по России
    22.01.21
    Как наладить отношения с деньгами?
    20.01.21
    Рецепты счастья - в фильме «Я - настоящий. Жизнь на максимум»

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram