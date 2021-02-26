Злой рок метро Петербурга

Передвижение по дорогам в последние дни стало настоящим адом для автомобилистов Петербурга. Сначала обильный снегопад, затем таяние снега и потоп. Традиционно плохая погода вскрыла не только проблему не очень хорошей уборки снега - к этому бывалые жители нашего города немного привыкли. Но и то, что автомобилей стало на дорогах как-то слишком много. И едут они в основном с окраин в центр.



Однако жителям новостроек как-то надо выбираться на работу. Наземным транспортом вывезти всех почти невозможно. Из части "спальников" можно выбраться только на автобусе или маршрутке, а ведь они так же идут по пробкам. А на конечных метро давно уже наблюдается "эффект Выхино" - это когда на станции в поезд входит такое количество людей, что на следующей войти туда уже невозможно. А ввод новых станций все дальше и дальше. А перспективы все темнее.



На самом деле, новая схема развития метрополитена стала публичной версией документа о переносе сроков, который КРТИ подписал еще в конце 2020 года. Его сканы опубликовала "Фонтанка".



На строительство метро выделялись миллиарды, однако Комитет по развитию транспортной инфраструктуры не смог вовремя привлечь подрядчиков, которые бы эффективно распорядились этими средствами. В Смольном за вопросы развития метро отвечает вице-губернатор Максим Соколов. Но, вероятно, никаких действий по этому поводу не предпринимается.



Что имеем сейчас? По новой схеме развития метро "Балтийская" переносится на 2025 год, "Проспект Маршала Жукова" и "Александрино" аж на 2030 год. Вестибюли "Юго-Западной" переносятся на три года и по новому документу откроются в 2025 году, "Путиловскую" перенесли на 2023 год. И это еще не все. "Сосновая Поляна", "Петергофское шоссе", "Брестская", "Улица Доблести" идут на 2030 год, а "Броневая", "Заставская", "Каретная" и "Боровая" - на 2030-й. Создается такое впечатление, что авторы этой схемы из Комитета по территориальному развитию уже и сами не верят в то, что указанные станции когда-либо начнут работу.



Самый главный вопрос сейчас: "кто будет строить"? "Метрострой", находится под наблюдением. И он терпит бедствие из-за отсутствия оборотных средств. А без них нельзя нормально выплачивать заработные платы и покупать строительные материалы. Понятно, что транспортный вице-губернатор Максим Соколов в курсе этого. А деньги, которые переводятся "Метрострою" уходя в черную дыру - компания слишком много должна банкам, которые требуют свое. Банкиры на метро не катаются - они хотят получить деньги, которые давали в кредит.



В декабре в состав учредителей компании 13,36% вошел Константин Ярошенко, которого связывают со "Стройтрансгазом" Геннадия Тимченко. Однако и это не подвинуло решение проблемы ни на миллиметр. Затягивание сроков ввода новых станций дополнительно бьет по карману "Метростроя", потому что недостроенные объекты нельзя просто бросить. Их надо обслуживать, обеспечивать безопасность, поддерживать в готовности к продолжению работы, а все это деньги и немалые. Пояс метростроителей затягивается все туже и туже.



Петербург здорово отстает по темпам развития метро от Москвы, в которой ежегодно появляются все новые станции. А пока и Комитет по транспортному развитию и Соколов решают как дальше строить метро, вяло наблюдая за тем, как барахтается "Метрострой", петербуржцы стоят в 9-балльных пробках. В отличие от вице-губернаторов, которые передвигаются на задних сидениях служебных машин с водителями.