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Петербуржцам стоить быть готовыми к перекрытию центра города в День святого Валентина

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© Фото: Балтфото

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Глава штабов Навального Леонид Волков сегодня анонсировал новые протестные акции, которые пройдут 14 февраля. При этом, Волков сказал, что "все будет хитрее", однако вряд ли это убережет петербуржцев от перекрытия центра города.

Волков сообщил в эфире одного из незерагистрированных СМИ, что в этот раз протестущие не будут пытаться непосредственно взаимодействовать с полицией и акция будет "хитрой". Что он на самом деле имел ввиду, он не пояснил. Именно поэтому, можно предположить, что власти все равно перекроют центр города "на всякий случай".

Тем более, что такое произошло 7 феварля, когда силовики стянули в центр Петербурга значительные полицейские силы и уборочную технику. Был заблокирован проезд по Невскому проспекту и закрыта одноименная станция метро по требованию МВД. При этом, штабы Навального не анонсировали на этот день каких-либо протестных акций. Активность на улицах была минимальной.

Жители с большим недовольством отреагировали на эти перекрытия в социальных сетях. Если центр будет закрыт и 14-го числа, когда молодежь традиционно отмечает День святого Валентина, это наверняка разрушит планы влюбленных на свидания в кафе в центре города. Впрочем, официальных данных о вероятных перекрытиях города ни от МВД ни от профильных комитетов Смольного не поступало.

Обновление информации

Волков написал у себя в Telegram, что акция будет заключаться в том, чтобы включить фонарик мобильного телефона на улице, без того, чтобы собираться группами. 

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