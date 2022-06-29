Сотрудники IKEA не спешат перепродавать товары из-за страха увольнения

В компании IKEA 27 июня началась закрытая распродажа сотрудников. Россияне решили воспользоваться возможностью и ищут "поставщиков" для покупки товаров шведской компании.

Распродажа для всех россиян стартует 5 июля: клиенты смогут приобрести желаемые товары со скидкой, - сообщает "МК в Питере".

Покупку товаров можно будет осуществить только в онлайн-формате, физические магазины закрыты. Покупатели встревожены тем, что приобрести товар будет невозможно из-за перегрузки сайта и большого притока клиентов. По этой причине россияне решили прибегнуть к хитрости и обратиться к сотрудникам IKEA.

После объявления о распродаже работники шведской компании размещали в социальных сетях объявления о перепродаже товаров. Однако со временем их становится все меньше. Бывшая сотрудница IKEA рассказала, что ее коллеги действительно собирались начать собственную "распродажу". Некоторые товары пользуются особым спросом, среди них, пружинные матрасы.

Однако бизнес сотрудников IKEA быстро прикрыли: работников прсото уволили. После этого желающих перепродать товары стало гораздо меньше.

Сейчас сотрудники на это не идут. Кто перепродает, тех увольняют, поэтому они на это не подпишутся, - отметила девушка.