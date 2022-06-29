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С 1 июля россиянам придется больше платить за ЖКХ

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© Фото: Baltphoto / Михаил Киреев

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В России с 1 июля повысится стоимость тарифов на услуги ЖКХ. Также, теперь россиянам не нужно брать полис ОМС при посещении поликлинники: его предъявление не потрбуется. Еще одним новвоведением, которое начнет действовать в июле коснется банков: финансовые организации обязали прописывать в договоре стоимость кредита и минимальную ставку по займу.

В среднем, по стране, тарифы на услуги ЖКХ вырастут на 4%. В Петербурге тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства вырастут на 6,3%. Россияне, которые за ЖКХ отдают 22% от дохода, получат субсидии, - сообщает "Агентство Бизнес Новостей"

Также, в июле будет увеличена стоимость услуги по присоединению к электрическим сетям частных домов. Сейчас россияне за услугу с максимальной мощностью потребления до 15 кВт платят 550 рублей за киловатт, с 1 июля стоимость составит 5 тысяч рублей. После повышения цены за подключение частного дома к электричеству придется заплатить 75 тысяч рублей, за ферму - 750. Помимо этого, необходимо будет рассчитаться за подведение сетевой инфраструктуры к жилью. В планах правительства предоставления льгот льготных категориям граждан.

С 1 июля при обращении в поликлинику не требуется предоставления полиса ОМС. Достаточно предъявить паспорт или свидетельство о рождении.

Еще одно новведение обратует должников. Теперь при списании задолженности с карты на счету должна остаться сумма, которая равна прожиточному минимуму в городе. 

 

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