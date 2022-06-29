В Роспотребнадзоре петербуржцам рассказали, как защититься от теплового удара

В Петербурге установилась летняя жара. Столбик термометра показывает 30 градусов. В Роспотренадзоре петербуржцам дали советы по защите от перегрева - теплового удара.

Тепловой удра является следствием перегрева при длительном нахождении на солнце. Чаще всего происходит в летний период.

Перегрев организма крайне опасен для здоровья: может возникнуть поражение сердца, легких или других органов. Чем дольше человек находится под прямыми солнечными лучами, тем выше вероятность летального исхода.

Особо внимательным родителям нужно быть к детям до года: у малышей тепловой удар наступает гораздо быстрее, их система терморегуляции окончательно не сформирована. Также, в группе риска пожилые люди, в силу возраста их неврная система изношена и тяжелее адаптируется к тепловым нагрузкам.

Распознать тепловой удар можно по нескольким признакам: высокая температура, изменение поведения,спутанность сознания, невнятная речь и нарушение потоотделения. Чаще всего при перегреве наблюдается головокружение и тошнота с рвотой.

При признаках теплового удара необходимо вызвать скорую помощь, поместить пострадавшего в прохладное место, избавить от лишней одежды, дать доступ к воздуху и начать охлаждать тело.

Летом рекомендовано пить больше воды, носить головной убор и выбирать одежду светлых оттенков.

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