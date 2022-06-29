  • 29 Июнь 2022
USD 30.06.2022 51.1580 -1.8119
USD ММВБ 17:23 52.1490  
EUR 30.06.2022 53.8580 -2.0306
EUR ММВБ 17:23 54.7220  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В Роспотребнадзоре петербуржцам рассказали, как защититься от теплового удара

Автор:

Санкт-Петербург
© Фото: Baltphoto / Ирина Мотина

Темы дня

В Петербурге установилась летняя жара. Столбик термометра показывает 30 градусов. В Роспотренадзоре петербуржцам дали советы по защите от перегрева - теплового удара.

Тепловой удра является следствием перегрева при длительном нахождении на солнце. Чаще всего происходит в летний период. 

Перегрев организма крайне опасен для здоровья: может возникнуть поражение сердца, легких или других органов. Чем дольше человек находится под прямыми солнечными лучами, тем выше вероятность летального исхода.

Особо внимательным родителям нужно быть к детям до года: у малышей тепловой удар наступает гораздо быстрее, их система терморегуляции окончательно не сформирована. Также, в группе риска пожилые люди, в силу возраста их неврная система изношена и тяжелее адаптируется к тепловым нагрузкам. 

Распознать тепловой удар можно по нескольким признакам: высокая температура, изменение поведения,спутанность сознания, невнятная речь и нарушение потоотделения. Чаще всего при перегреве наблюдается головокружение и тошнота с рвотой. 

При признаках теплового удара необходимо вызвать скорую помощь, поместить пострадавшего в прохладное место, избавить от лишней одежды, дать доступ к воздуху и начать охлаждать тело.

Летом рекомендовано пить больше воды, носить головной убор и выбирать одежду светлых оттенков.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что заболеть ОРВИ можно даже летом.

 

 

 

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В Петербурге инструктор по стрельбе получил ранение

    читать далее →

    Бурляев заявил, что Россия способна ответить на уход Голливуда из проката

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →
    Компания https://domofonn.ru 8 Страж.

    Пресс-релизы

    29.06.22
    Более 400 организаций используют сервис для видеоконференций Jazz by Sber
    27.06.22
    За сколько можно купить квартиру в Москве?
    20.06.22
    Особенности разработки паспорта безопасности объекта
    15.06.22
    АО «ЛОЭСК» напоминает: соблюдайте правила электробезопасности
    07.06.22
    Реализацию уникального портового комплекса обсудили на совещании в Приморске
    03.06.22
    Что такое антикризисный протокол в закупках [ЕИС-2604]?
    31.05.22
    Представители АО «ЛОЭСК» посетили отчетный концерт детского вокального коллектива «Веснушки» и вручили новую форму детям
    30.05.22
    В АО «ЛОЭСК» подвели итоги работы за первый квартал 2022 года

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram