Хватит всем: в Петербурге вырос спрос на вентиляторы, но дефицита нет

В Петербурге установилась жара, горожане изнывают от летнего зноя. Высокая температура спровоцитровала рост на покупку вентиляторов и кондиционеров. Несмотря на желание петербуржцев приобрести охладительные приборы - спроса в магазинах нет.

Второй год подряд охладительные приборы пользуются спросом у петербуржцев. Так в магазине "Ситилинк" жители Северной столицы из 80 моделей смогут выбрать понравившийся вентилятор. Дефицита в магазинах нет, товара хватит всем.

Мы видим резкое увеличение спроса на летнюю климатическую технику, начиная с прошлой недели, - цитирует заявление компании издание "МК в Питере".

В прошлом году резкий спрос на вентиляторы и кондиционеры был зафиксирован в Петербурге в 20-х числах июня и продолжался месяц. Однако жара настигла Северную столицу в прошлом году раньше.

В сети «М.Видео-Эльдорадо» готовы предложить петербуржцам охладительные приборы. Приобрести вентилятор горожане смогут за 2 тысячи рублей, установка кондиционера обойдется в 15-16 тысяч рублей. За год цены на летнюю технику не выросли.

В этом году жители Петербурга стали чаще выбироать сплит-системы. Их можно использовать не только летом для охлаждения воздуха, но и для его прогрева в межсезонье.