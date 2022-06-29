В Петербурге сократилось количество безработных, но выросло число вакансий

В Петербурге за неделю с 20 по 26 июня сократилось число неработающих жителей Северной столицы. При этом, количество вакансий возросло. В поиске работы в городе находятся более 17 тысяч петербуржцев.

За неделю в Петербурге на 6 тысяч возросло количество свободных вакансий. В городской Службе занятости размещено более 26 тысяч объявлений о поиске сотрудников, около 40-ка тысяч вакансий опубликованы на сайте Минтруда «Работа в России» по Петербургу, - сообщает пресс-служба Смольного.

Градоначальник Петербурга Александр Беглов отметил, что власти города в период пандемии приняли меры поддержки для сохранения рабочих мест на местных предприятиях. В Северной столице, в прошлом году сравнению с 2020 годом, в 4 раза сократилось количество безработных горожан.

В нынешнем году в городе был зафиксирован самый низкий уровень безработицы в России - 1,4%. На данный момент главная задача петербургских властей, по мнению губернатора, заключается в минимазации последствий антироссийских санкций на рынке труда.

Минимальный размер оплаты труда в Северной столице составляет 21 500 рублей. Для снижения уровня безработицы в Петербурге создан Центр кадровой мобильности.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в России каждый пятый безработный может не работать всю жизнь.