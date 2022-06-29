В Петербурге утвердили квоты для трудоустройства инвалидов

В Законодательном собрании Петербурга на последнем заседании в среду, 29 июня, утвердили квоты на трудоустройство инвалидов на городские предприятия. Документ вступит в силу после подписания губернатором Северной столицы.

Согласно законопроекту, компании, чьи численность сотрудников больше ста человек, будут обязаны принять на работу людей с ограниченными способностями. Квота резервирования составит 2,5% от количества сотрудников, - передает телеканал "78".

Если главный офис компании находится в Северной столице, то для высчитывания квоты будут учитываться только петербургские сотрудники.

Большинство депутатов Законодательного собрания - 49 человек проголосовали за принятие законопроекта.

В Петербурге проживает более полумиллиона человек с ограниченными способностями. Из них 121 тысяча трудоспособны. В настоящий момент трудоустроены в Северной столице порядка 43 тысяч инвалидов.

Ранее Санкт-петербург.ру сообщал что, квотирование при трудоустройстве инвалидов введут и для филиалов компаний Петербурга. В Петербурге уточняют правила квотирования рабочих мест при трудоустройстве инвалидов. В Законодательном собрании города в первом чтении принят законопроект, вносящий в них коррективы.