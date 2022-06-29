Колесов пообещал петербуржцам жару на выходных

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил, что аномальная жара задержится в Северной столице до конца недели.

Как сообщает в своем Telegram-канале синоптик Александр Колесов, петербуржцам нужно быть готовым к жарким выходным. Второго и третьего июля в Северной столице тепло будет даже ночью. Воздух в ночное время прогреется до +20 градусов тепла.

Желанную прохладу петербуржцам подарит следующая неделя. В период с 4 по 10 июля в городе пройдут кратковременные дожди, которые разбавят летнюю жару.

Ранее Сакнт-Петербург.ру сообщал, что Колесов: 28 июня в Петербурге состоялась самая жаркая ночь. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что в ночь с 27 на 28 июня в Северной столице была зафиксирована самая жаркая ночь.