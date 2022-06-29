В Петербурге начался Международный юридический форум

Десятый петербургский международный юридический форум стартовал в Северной столице в среду, 29 июня.
Мероприятие впервые за два года проходит в оффлайн-формате. Темой международного экономического форума стала "Остаться в праве", - передает телеканал "Санкт-Петербург".
На крупнешей петербургской площадке соберутся юристы, предприниматели, политики и власти. Спикеры на форуме обсудят актуальные темы и проблемы.
В этом году участники мероприятия разберутся способы сокращения с помощью законодательства последствий глобальных мировых изменений. Еще одной темой обсуждения станет особенности юридического образования в России, самооборона и право защиты собственного жилья.
Петербургский международный юридический форум пройдет в Экспофоруме