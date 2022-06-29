Две свалки строительных отходов образовались на набережной Обводного канала

Петербуржцы заметили в черте города две свалки строительных отходов. Полюбоваться ими могут автолюбители, проезжая по набережной Обводного канала.

Не так давно в Петербурге прошел международный экономический форум. В рамках мероприятия неоднократно повторялось про экологичность Северной столицы. Однако петербуржцы обнаружили в центре города две свалки стройотходов, - сообщат подписчики группы "Это Питер" в социальной сети "ВКонтакте".

"Радующие" глаз свалки располагаются на набережной Обводного канала рядом с дорогой. Доски, строительные мешки, стекла и прочий мусор, оставшийся после работ может увидеть любой автомобилист, который проезжает мимо.

Неизвестно, когда мусор появился на набережной Обводного канала. Видеозапись с кадрами свалки была опубликована 22 июня.

Ранее "Санкт-Петербург.ру" сообщал, что в Юнтоловской природной зоне не вывозят мусор с начала июня. В охраняемом заказнике установлен раздельный сбор отходов, но мусорные мешки лежат рядом с переполненными баками. Местные жители сообщают о неприятном запахе.