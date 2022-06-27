В Центральном районе Петербурга с 1 июля будет расширена зона платной парковки

В Центральном районе Петербурга с 1 июля будет увеличена зона бесплатной парковки. Места для 4 автомобилей появится на 56 улицах.

Адреса новых мест парковки для автомобилей в Центральном районе будут размещена на сайте Комитета по транспорту, - передает телеканал "Санкт-Петербург".

Ознакомиться с информацией о штрафах, тарифах и способах оплаты опубликована на портале Городского центра управления парковками.

Петербуржцы, которые проживают в зонах платной парковки, могут оформить льготный парковочные разрешения. Его стоимость составит 1 800 рублей в год. Оформить разрешение необходимо через МФЦ или портал "Госуслуг". Ознакомиться с перечнем документов, которые нужно предоставить для получения разрешения, можно на сайте СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга".

Срок льготного парковочного разрешения не может превышать 3 лет, но кратен сумме платежа. Стоимостьт льготной парковки на 3 года составит 5 400 рублей.