Дом Шагина на Фонтанке будет восстановлен к 2024 году

В Доме Шагина на набережной реки Фонтанке будут проведены реставрационные работы с использованием современных технологий. Специалисты сохранят историческое убранство здания. Работы займут несколько лет.

В 19 веке в здании располагалсь редакция издания «Русская старина», в котором публиковались научные статьи. К началу 21 века состояние Дома Шагина стало плачевным. Под угрозой оказалось само существование здания, - передает телеканал "Санкт-Петербург".

В прошлом веке в Доме Шагина проживали петербуржцы, но в конце 80-е здание расселили, долгое время оно пустовало. Сейчас на объекте стены и перекрытия начали разрушаться. В первую очередь специалисты спасли здание от обвала.

Фасадная стена и объем парадной лестницы – это то, что сейчас возможно сохранить, и мы всячески пытаемся это сделать. Взяли в обойму парадную лестницу, а также все оконные проёмы. Это противоаварийные работы, - отметил генеральный директор компании-подрядчика Филипп Апостол.

Впервые тема реконструкции Дома Шагина была поднята в 2014 году. Однако инвестор, который занимался проектом отказался от реконструкции. Работы были возобновлены после смены подрядчика.

В здании будут восстановлены утраченные объекты культурного наследия и возвращено убранство Дома.

На перекрытии были обнаружены следы плафона, такие же располагались на стенах. Все элементы будут восстановлены.

Предыдущий инвестор снес флигель, который не являлся объектом культурного наследия. Историческое строение будет построено вновь.

Работы в Доме Шагина будут завершены к 2024 году.