IKEA планирует вернуться в Россию

Нидерландский компания Ingka Group, которая владеет сетью IKEA и «Мега» заявила, что рассчитывает на возвращение на российский рынок.

Владелец холдинга надеется на возвращение в Россию. Однако понимает, что это невозможно в ближайшее время.

Мы по-прежнему надеемся, что когда-нибудь в будущем сможем вернуть ИКЕА для многих людей в России. Однако сегодня для этого нет необходимых условий, - цитирует заявление "Агентство Бизнес Новостей".

Ранее компания заявляла об окончательном уходе с российского рынка, часть заводов будет продана. На продажу пойдут заводы из Московской, Кировской, Ленинградской и Новгородской областях.

IKEA приостановила свою работу в России 4 марта. Компания работала в стране с 2000 года.