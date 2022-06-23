На Октябрьской набережной к 2023 году появится новая школа

Новая школа на 610 мест появится на Октябрьской набережной. Разрешение на строительсов учебного учреждения уже выдано.

Проектную документацию новой школы, которая появится в жилом комплексе Октябрьская набережная, получила полоэительную оценку при проверке на соответствие требованиям технических регламентов комиссией Госстройнадзора, - передает телеканал "Санкт-Петербург".

В проекте были учтены нюансы для обеспечения комфорта маломобильных групп граждан. Здания будут оборудованы пандусами, некоторые входы в учреждение будут располагаться с отметки земли.

На первом этаже школы будут оборудованы два бассейна и спортивно-оздоровительные помещения. Актовый зал будет расчитан на 330 мест.

Строительство будет завершено в ноябре следующего года.