На Октябрьской набережной к 2023 году появится новая школа

Новая школа на 610 мест появится на Октябрьской набережной. Разрешение на строительсов учебного учреждения уже выдано.
Проектную документацию новой школы, которая появится в жилом комплексе Октябрьская набережная, получила полоэительную оценку при проверке на соответствие требованиям технических регламентов комиссией Госстройнадзора, - передает телеканал "Санкт-Петербург".
В проекте были учтены нюансы для обеспечения комфорта маломобильных групп граждан. Здания будут оборудованы пандусами, некоторые входы в учреждение будут располагаться с отметки земли.
На первом этаже школы будут оборудованы два бассейна и спортивно-оздоровительные помещения. Актовый зал будет расчитан на 330 мест.
Строительство будет завершено в ноябре следующего года.