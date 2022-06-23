Врач рассказал о рисках возникновения в Петербурге вспышки холеры

Основатель петербургского медицинского форума, кандидат медицинских наук Сергеей Ануфриев оценил риски возникнвоения в Петербурге и Ленобласти выспышки холеры и полиомиелита.

Специалист отметил, что случаи заражения возникают в местах, где есть проблемы с канализациями и очисткой воды. Также, важную роль играет климат.

Петербурге мы в единичные дни видим солнце, да и очистка воды у нас хорошая. Поэтому эпидемия холеры нам также не грозит, - сообщил специалист в беседе с "МК в Питере".

Обычно попадание холерного вибриона в организм сопровождается легким недомоганием. Иммунитет человека способен справиться с вирусом, поэтому холера не является серьезной угрозой.

Полиомиелит не представляет опасности для петербуржцев, с 1994 года россияне получают прививку. Вирус содержится в грязной воде, при попадании в организм вреда здоровью не принесет, могут возникнуть кишечные расстройства.

Полиомиелит - инфекционное заболевание, которое поражает нервную сиситему.