В Петербург в четверг пришла летняя жара

В Петербурге в четверг, 23 июня, пришло настоящее лето, температура воздуха прогреется до 25 градусов, осадков не ожидается.

Как сообщает специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем telegram-канале, в четверг Северная столица останется на периферии антициклона.

Несмотря на переменную облачность, в Петербурге осадки не ожидаются. Температура воздуха в городе прогреется до +23...+25°, в Ленинградской области - +21...+26. Ветер в Петербурге ожидается западный от 3 до 8 метров в секнду.

Атмосферное давление будет расти и составит 761 мм ртутного столба, что около нормы. В пятницу в Петербурге будет еще теплее, осадки не ожидаются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербуржцам рассказали, какая погода будет сопровождать их во время прогулок на белые ночи.