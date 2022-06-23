В Петербурге появились десять новых арт-объектов в рамках проекта «Субкультурный ландшафт»

В Петербурге появились 10 новых арт-объектов, 5 из них находятся в Летнем саду. Их открытие стало финальном частью проекта «Субкультурый ландшафт», который стартовал в Северной столице в прошлом году.

С арт-объектами можно ознакомиться с помощью чат-бота с аудиогидом. Летний маршрут стал частью проекта.

Арт-объекты небольшие, чтобы их найти в Летнем саду необходимо быть внимательными, - передает теелканал "Санкт-Петербург".

Прогуливаясь по центральной алее сада можно увидеть современную интерпретацию Гермеса и Артемиду. Среди листвы нактнешься на светящиеся витражи, а рядом из пенька проросли грибы.

Этот проект посвящен более ста видам грибов, которые располагаются в Летнем саду. Он состоит из семи скульптур латунных грибов, расположенных на пнях, - отмечает Екатерина Федотова студентка Академии художеств имени Штиглица.

При прогулке по Летнему саду петербуржцы и гости Северной столицы смогут разглядеть диковинное существо, которые розоовет от радости при нагревании до 80 градусов. Арт-обект, по задумке автора, является персонажем, который помогает саду избавиться от невзгод и неприятностей. Он принесет удачу всем, кто до него дотронется.

Половину арт-объектов можно обнаружить в городской среде. Так, солнце на воротах на Моховой может согреть в любую погоду. Остальные объекты поджидают петербуржцев на Литейном проспекте, Фурштатской и улице Чайковского.

Всего на конкурс предоставили 60 чертежей арт-объектов. Утвержденные необходимо отлить, оформить и защитить. Арт-объекты можно увидеть до 15 сентября.