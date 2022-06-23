Петербуржцев весной может ожидать волна банкротств

В России до 1 октября действует мораторий на возбуждение процедур банкротства. Но это не останавливает петербуржцев: в Северной столице все чаще можно встретить рекламу с предложением помочь со списанием долгов.

Адвокат Екатерина Михальская, управляющий партнер консультационной группы «Прайм Эдвайс», рассказала чего ждать жителям Петербурга после отмена моратория.

В России мораторий на банкротство ввели в апреле 2022 года. Цель этого - поддержка экономической ситуации в стране. Теперь последующие полгода россияне, в том числе предприниматели, не смогут обратиться в суд с заявлением о состоятельности должника, - сообщает Neva.Today.

Если заявление о банкростве и будет принято, то суд вернет егосо ссылкой на постановление постановление правительства РФ от 28 марта 2022 г. № 497.

Специалист отмечает, что в этом случае не стоит называть конкретные цифры, поскольку ситуация находится на стадии «заморозки» с апреля по октябрь.

В случае, если в октябре отменят мораторий, то число обращений в суды возрастет. Однако, как отмечает адвокат, это будет не показать финансовой несостоятельности россиян, а последствием полугодового моратория.

На эти цифры интересно будет смотреть еще через полгода, чтобы оценить тенденцию «обнищания» населения и бизнеса, - подчеркивает Михальская.