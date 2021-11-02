Смешанное обучение продолжится в петербургских вузах с 8 ноября

С 8 ноября высшие учебные заведения Петербурга и Ленинградской области возобновят свою работу в смешанном формате. Об этом во время пресс-конференции сообщил председатель Совета ректоров вузов города и Ленобласти Алексей Демидов.

Благодаря смешанной форме обучения вузы смогут оперативно реагировать на эпидемиологическую обстановку. Алексей Демидов уточнил, что учебные заведения уже работали в таком формате с 1 сентября и вернутся к нему после окончания нерабочих дней.

Отмечается, что пропорции дистанционных и аудиторных занятий будут определяться, исходя из эпидемиологической обстановки. Чем она хуже, тем меньше времени студенты будут проводить в аудиториях.