Петербуржцы смогут воспользоваться телефоном доверия в нерабочие дни

В Петербурге с 30 октября по 7 ноября действует режим нерабочих дней. Однако, горожане по-прежнему могут позвонить по телефону доверия, чтобы получить психологическую помощь. Телефон доверия все это время будет работать в обычном режиме.

Специалисты телефона доверия оказывают помощь и детям, и взрослым. Связаться с ними можно по телефону 747-13-40, а также через мессенджеры и социальные сети.

Помощь специалистов телефона доверия бесплатна и оказывается анонимно для обратившегося. С начала года данной возможность воспользовались 2894 горожанина всех возрастов.