В Приморье создают новые антибиотики

В Приморье ученые из Дальневосточного федерального университета совместно с Российской академией наук занимаются созданием молекул, которые могут лечь в основу новых антибиотиков.

Как передает “МК в Калининграде”, данное вещество синтезировано на базе природных соединений из жителей Мирового океана. Молекулы были получены из продуктов метаболизма морских животных и растений.

Как заявляют в пресс-службе Дальневосточного федерального университета, на данный момент вещества прошли первый этап исследований и допущены к доклиническим испытаниям

Вещества, которые смогли получить ученые способны бороться с развитием различных бактериальных инфекций и злокачественных опухолей.