В США разработали алгоритм ИИ, предугадывающий преступление на неделю вперед

В Америке ученые разработали алгоритм, способный спрогнозировать преступления с точностью до 90%.

Специалисты из Чикагского университета представили алгоритм, который анализирует ситуацию в городе и полагаясь на полицейскую базу, прогнозирует вероятность совершения тех или иных преступлений. Об это пишет Lenta.ru

Нейросеть делит город на сектора площадью 1000 квадратных футов. При использовании алгоритма на Чикаго, исследование показало 90% точность работы. Также технология эффективно себя проявила в Атланте, Лос-Анджелесе и Филадельфии. Технология сумела подсчитать вероятность свершения преступлений примерно за неделю до из свершения.

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