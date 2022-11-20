В России открыли новый способ борьбы с онкологическими заболеваниями

Российским ученым удалось разработать наночастицы, которые способны противостоять раковым клеткам.

Как передает Петроград.ру, специалисты НПП «Радиосвязь» холдинга «Росэлектроника» совместно с учеными из Красноярска смогли создать наночастицы, способные обнаруживать раковые клетки в человеческом организме и уничтожать их.

Как пояснил директор предприятия Ринат Галеев, к клетке-навигатору (аптамеру), которая запускается в кровоток для поиска очагов рака, прикрепляется металлический нанодиск. После того, как клетка-навигатор натыкается на раковую клетку, под воздействием магнитного поля, в которое будет помещен пациент, нандодиски фактически разрубают раковые клетки.

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