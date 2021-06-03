Банк ВТБ и СПбГУ подписали соглашение о сотрудничестве

На Петербургском Международном экономическом форуме банк ВТБ вместе с Санкт-Петербургским государственным университетом подписали соглашение, согласно которому банк станет участником создания Инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Невская дельта». Здание будет располагаться в Пушкинском районе города. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

"Формат центра обсуждался в рамках ПМЭФ уже в 2019 году. Мы рады, что за прошлый непростой год предложения были конкретизированы, утвержден план работ, и теперь начинается непосредственная реализация проекта. Банк ВТБ системно поддерживает образовательную сферу в России, участвует в создании необходимой для развития российской науки среды", — заявил председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

Также Костин отметил, что на территории ИНТЦ будет вестись разработки по актуальным направлениям учеными. К таким направлениям будут относиться сельское хозяйство, энергетика, цифровизация, нефте- и газодобыча, а также моделирование сложных систем.