В 2021 году неработающие петербуржцы получат дополнительное образование

В Комитете по труду и занятости Санкт-Петербурга заявили, что неработающие петербуржцы получат дополнительное образование. Его получат 3840 безработных, а также 300 матерей, у которых имеются трехлетние дети.

На данный момент, по словам комитета, обучение уже проходят 2184 человека. На работу уже устроились 1468 петербуржцев. Самыми востребованными профессиями являются «Специалист по работе в 1С», «Интернет-маркетинг», «Деловой английский язык» и «Бухгалтерский учет и налогооблажение».

Также сообщается, что в Петербурге работает Центр опережающей профессиональной подготовки, обобщающий данные по реализуемым образовательным программам.