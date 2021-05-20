За первый день марафон «Новое знание» собрал более 5 млн зрителей

В России начался марафон «Новое знание», который проходит в Москве, Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Сочи, Калининграде и Новосибирске. 20 мая началась онлайн-трансляция первого дня марафона. За сутки на мероприятии зарегистрировали более 5 миллионов зрителей. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

В программе трехдневного марафона запланированы лекции, дискуссии, открытые уроки, интервью и мастер-классы. В честь начала марафона в четверг, 20 мая, на открытии выступили дизайнер Артемий Лебедев, блогер Илья Варламов, кинорежиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов и многие другие.

Ранее анонсировалось, что к марафону присоединится Илон Маск.