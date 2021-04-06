Студенты ИТМО стали финалистами чемпионата мира по программированию

В финал студенческого чемпионата мира по программированию вышла команда университета ИТМО. Студентам удалось обойти более трех сотен конкурентов. Об этом сообщает комитет Петербурга по молодежной политике.

«Студенты ИТМО – семикратные победители чемпионата мира по программированию. Желаю нашим ребятам уверенной победы и в этом году. Важно, что студенты не просто отлично учатся, но и доказывают свои способности на соревнованиях мирового уровня. Именно эти молодые и талантливые специалисты вскоре смогут подключиться к работе по цифровой трансформации нашего города», – отметил градончальник Александр Беглов.

Примечательно, что команда ИТМО – единственный в мире семикратный чемпион ICPC.