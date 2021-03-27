В Санкт-Петербурге с 1 сентября в школах будут открыты профильные классы

В Санкт-Петербурге классы предпрофессиональной подготовки с первого сентября будут открыты в школах города. Об этом проинформировали в пресс-службе городской администрации Санкт-петербурга.

В Санкт-Петербурге начался образовательный проект "Проф-Старт", информирует пресс-служба городской администрации Петербурга. Цель проекта является ознакомление старшеклассников с современными специальностями, а также оказать помощь в первых шагах в профессиональном направлении. Так, изучив кластер "Открытый город", школьники смогут узнать о специальностях в сферах культуры, медиа и туризма, а в кластере "Умный город" познакомятся с IT-отраслью.

Также сообщается, что на формирование и создание 200 профильных классов будет выделено более миллиарда рублей. Средства между школами будет распределены на основе конкурса. Партнерами программы будут являться предприятия, научные организации и ведущие высшие учебные заведения Санкт-Петербурга.