Беглов испытал тренажер для реанимации в школе №197

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил школу №197 в Центральном районе на Фурштатской улице. В этом учебном заведении учащимся предлагается углубленное изучение естественно-научных предметов.

Кроме того, в школе имеется хорошо оборудованный кабинет биологии. Во время обхода, глава города посетил и этот кабинет, где оценил новое оборудование, а также сам лично опробовал тренажер для реанимации.

"Я смотрю, у вас тут хорошее оборудование", — сообщил градоначальник.

Также стоит отметить, что в 2020 году эта школа стала одной из городских инновационных площадок по направлению «Повышение мотивации учащихся».