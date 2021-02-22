Ученые Петербурга открыли препарат, который облегчает симптомы болезни Альцгеймера

Ученые Института цитологии РАН провели лабораторные эксперименты на мышах, в результате которых была доказана эффективность производного гидрокортизона.

Гидрокортизон борется с образованием белковых комплексов, которые разрушают клетки головного мозга. При этом функции белков, необходимые для поддержания жизнедеятельности клеток, не нарушаются.

По словам старшего научного сотрудника лаборатории защитных механизмов клетки ИНЦ РАН Владимира Лазарева, что данное исследование стало первым, которое смогло доказать что белок ГАФД активно участвует в процессе гибели нейронов при болезни Альцгеймера.