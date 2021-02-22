Космонавтам МКС удалось сфотографировать ночной Петербург

Космонавтам с МСК удалось сфотографировать Северную столицу.

По информации, опубликованной на официальной странице госкорпорации «Роскосмос» в Instagram, географические координаты Петербурга не совпадают с траекторией полета станции. Поэтому, заметить в небе пролетающую МКС, находясь в Петербурге, считается большой удачей.

По словам представителей Роскосмоса, видимость станции с Земли зависит от определенных условий: МКС видно, если ее освещает Солнце, станция отражает его свет на определенном отрезке траектории, проходя над точкой наблюдения.

Однако увидеть МКС можно и во время проулки по Невскому проспекту: движущаяся, немерцающая звезда белого или красно-оранжевого цвета стоит того, чтобы ее сфотографировать.